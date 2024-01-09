В Подольске 121 многоквартирный дом из 174 подключили к теплоснабжению

Ведутся работы по подключению 53 домов и восьми соцобъектов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Теплоснабжение восстановлено в 121 многоквартирном доме в микрорайоне Климовск в Подольске после аварии, сообщили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе.

"В середине дня удалось подключить 121 многоквартирный дом. Ведутся работы по подключению 53 домов и восьми соцобъектов", - сказал собеседник агентства.

4 января в Подольске Московской области произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 174 домов. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения жителей Подмосковья. Власти заявили, что работы планируют завершить до конца суток вторника.

Подмосковный СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках него задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск.