Протестующие в Молдавии фермеры заявили, что власти не решили их проблемы с долгами банкам

Аграрии требуют ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу, пострадавшему от засухи 2023 года и падения цен на зерновые

КИШИНЕВ, 9 января. /ТАСС/. Возглавившая протесты аграриев в Молдавии ассоциация "Сила фермеров" обвинила правительство в том, что, создав комиссию по урегулированию их долгов банкам, оно так и не решило эту проблему.

"Специальная комиссия по анализу долговых проблем фермеров в настоящее время не функционирует. С момента создания комиссии 4 декабря 2023 года состоялось только одно заседание <…>. В настоящее время власти не оказывают индивидуальной помощи фермерам, испытывающим трудности с оплатой, как утверждают некоторые государственные чиновники", - говорится в сообщении ассоциации в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Протестующие аграрии требуют от правительства ввести мораторий на штрафные санкции по долгам, а также увеличить финансовую помощь агрокомплексу, пострадавшему от засухи 2023 года и падения цен на зерновые. Ранее они заявили о бедственном положении после прошлогодней засухи и падения цен на зерновые.

Протесты начались еще летом 2023 года, когда фермеры пригнали технику к парламенту и администрации президента, требуя ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало оказать помощь аграриям и ограничить импорт зерновых с Украины. В ответ замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Позже президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев будет оказывать помощь Украине с вывозом зерна, а министр сельского хозяйства Владимир Боля сообщил, что импорт украинского зерна продолжится, взамен власти окажут дополнительную помощь фермерам. Тогда протестующие убрали технику из Кишинева, пообещав вернуться после завершения уборочных работ. Осенью протесты возобновились, но так и не добившись выполнения своих требований, в декабре аграрии вновь взяли паузу.