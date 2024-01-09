"Ералаш" требует взыскать 11 млн рублей неустойки с вдовы и дочери Грачевского

Судебное заседание назначили на 6 и 7 февраля

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Продюсерский центр "Ералаш" хочет взыскать 11 млн рублей неустойки из-за просроченных платежей по договорам займа с наследников режиссера Бориса Грачевского - его вдовы Екатерины Белоцерковской и дочери Ксении Алеевой-Грачевской. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суде рассматриваются два иска ООО "Продюсерский центр "Ералаш" к Алеевой-Грачевской К. Б., и Белоцерковской Е. И. об ответственности наследников по долгам наследодателя. Истец заявил требования на сумму 11 млн рублей. Судебное заседание по данному делу назначено на 6 и 7 февраля", - сказали в пресс-службе.

Как сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, в 2011 году Грачевский заключил договор займа с продюсерским центром "Ералаш" на сумму 10 млн рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов из расчета процентной ставки 8,5% годовых. При жизни он не успел погасить сумму долга в полном объеме. После смерти режиссера в 2021 году оставшаяся часть долга перешла к его наследникам. Однако они не перечислили заимодателю необходимых платежей. Тогда компания подала иски в Мещанский суд Москвы с требованием взыскать с Белоцерковской и Алеевой-Грачевской более 18 млн рублей в качестве задолженности. Суд в 2022 году удовлетворил их требований частично, постановив выплатить продюсерскому центру порядка 15 млн рублей.

Согласно двум договорам займа Грачевского с заимодателем, там была предусмотрена неустойка в случае просрочки платежа. Ее общая сумма и составляет порядка 11 млн рублей.

Борис Грачевский в 1974 году вместе с драматургом Александром Хмеликом создал детский киножурнал "Ералаш", развитием которого и занимался до смерти в 2021 году.