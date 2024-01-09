Путин назвал Байкал одним из лучших мест в мире

Президент России отметил, что "там тоже с удовольствием бывал"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что природа Байкала - одна из самых красивых в мире.

Глава государства высказался об этом в беседе с девочкой из Южно-Сахалинска, которая мечтала посетить озеро. Путин помог ей исполнить заветную мечту в рамках акции "Елка желаний". В телефонном разговоре президент расспросил о поездке не только саму восьмилетнюю Кристину Син, но и ее родителей. Мама школьницы ответила, что им все понравилось - семья многое успела посмотреть на Байкале.

"Славно. Это очень красивое место! Одно из лучших и самых красивых мест в мире. Я там тоже с удовольствием бывал", - отреагировал Путин.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. С 2023 года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.