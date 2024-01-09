До утра 10 января в Климовске планируют полностью запустить отопление во все дома

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев добавил, что ведутся работы по запуску третьего котла

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Отопление во все дома микрорайона Климовск в Подольске планируется подать до завтрашнего утра, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"На момент нашего разговора уже порядка 125-130 [домов], квартиры которых уже отапливаются. Соответственно, остаются порядка 40. Это самые сложный отдаленный участок, который сегодня инженерные службы обогревают, сваривают. <...> Мы до завтрашнего утра запустим все отопление", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что в настоящее время ведутся работы по запуску третьего котла. "Учитывая то, что он был сломан, мы вызвали специалистов из других городов, в частности из Коломны, здесь мощная бригада работает. <...> Это важно, чтобы поднять температуру", - добавил губернатор.

Воробьев напомнил, что для детей и их родителей была предоставлена возможность временного размещения в оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминске.

"Завтра мы приступаем к тестированию запуска тепла и в детские сады, и в школы", - сообщил глава региона.

Авария в Климовске

4 января в Подольске Московской области произошел прорыв теплотрассы, на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей микрорайона Климовск, были обнаружены три утечки. В результате без отопления оказались жители более 174 домов. Школы и детские сады были переведены на дистанционный формат.

Президент РФ Владимир Путин дал поручения главе МЧС Александру Куренкову и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения жителей Подмосковья. Власти заявили, что работы планируют завершить до конца суток вторника.

Подмосковный СК возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В рамках него задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск.