В Грузии облили краской икону Матроны Московской, на которой изображен Сталин

Часть жителей страны считает, что эта икона не должна находиться в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба

ТБИЛИСИ, 9 января. /ТАСС/. Неизвестные облили краской икону Матроны Московской, вывешенную в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба. Кадры с испачканной иконой опубликовала гражданская активистка Ната Перадзе в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Несколько дней в грузинском обществе не утихают споры вокруг этой иконы Матроны. Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из Самебы с изображением указанной иконы, на одном из фрагментов которой можно увидеть Иосифа Сталина и Матрону Московскую.

Часть жителей страны считает, что икона, на которой присутствует изображение Сталина, не должна находиться в храме. Патриархия в свою очередь утверждает, что икона посвящена Матроне Московской, а не "вождю народов".

Как ранее сообщила бывший лидер оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили, именно она и ее единомышленники подарили собору эту икону.