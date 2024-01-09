В Мордовии планируют запустить авиарейс из Саранска в Анталью

Первые полеты за границу планируются на весну 2024 года

ТАСС, 9 января. Власти Мордовии рассчитывают запустить первые международные рейсы из аэропорта Саранска весной 2024 года. Ожидается открытие рейса в Анталью, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"В международном аэропорту Саранск будут открыты новые направления: Анталья - Саранск - Анталья и Махачкала - Саранск - Махачкала. Первые полеты за границу планируются на весну 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в конце прошлого года в аэропорту завершилось техническое оснащение международного терминала. Пункт пропуска оборудовали высокотехнологичными интеллектуальными системами, оперативным теленаблюдением, установили семь кабин паспортного контроля, в том числе для маломобильных граждан.

Ранее власти Мордовии сообщили, что рассматривают возможность запуска рейса из Саранска в Минск после создания пункта пропуска через границу в аэропорту Саранска.

Аэропорт Саранска - единственный аэропорт Мордовии, имеющий статус международного. Из Саранска выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минводы и Казань.