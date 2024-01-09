Украинцев из-за рекордно высокого потребления призвали экономить электроэнергию

Магазины и торговые центры призвали выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила о достижении рекордно высокого в этом отопительном сезоне уровня потребления электричества и призвала украинцев экономнее его расходовать.

"С утра диспетчерский центр "Укрэнерго" фиксирует рекордный за этот отопительный сезон уровень потребления. <...> Поэтому сейчас особенно важно бережно потреблять электроэнергию", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

В "Укрэнерго" призвали магазины и торговые центры с 09:00 до 19:00 (с 10:00 до 20:00 мск) выключать вывески и уменьшать яркость освещения витрин, а бытовых потребителей - не включать энергоемкие приборы в пиковые вечерние часы, а также выключать свет в помещениях, если там никого нет. При этом, по утверждению компании, дефицита в сетях пока удается избежать.

На Украине на фоне похолодания уже несколько дней подряд призывают жителей экономнее расходовать электроэнергию. В последние дни страна перестала экспортировать электричество даже в ночные часы минимальных нагрузок, как это было на прошлой неделе.