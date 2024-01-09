В Москве более 13,5 тыс. росгвардейцев обеспечивали безопасность в новогодние праздники

Около 3,5 тыс. раз экипажи вневедомственной охраны выезжали по сигналу тревоги с охраняемых объектов

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Более 13,5 тыс. росгвардейцев обеспечивали безопасность в Москве в новогодние праздники. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

"Более 13,5 тыс. сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Москве, соединения по охране общественного порядка Центрального округа и отдельной дивизии особого назначения им. Ф. Э. Дзержинского войск национальной гвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности гостей и жителей столицы в период новогодних и рождественских праздников", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в праздники около 3,5 тыс. раз экипажи вневедомственной охраны выезжали по сигналу тревоги с охраняемых объектов.

"Сотрудниками Росгвардии было задержано около 2,5 тыс. граждан. Из них порядка 1 тыс. совершили административные правонарушения, 150 подозреваются в совершении преступлений, а двое граждан находились в федеральном розыске, в том числе свыше 1 тыс. граждан были доставлены в территориальные отделы полиции для установления личности и проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям", - добавили в главке.