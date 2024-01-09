В Москве и области в каникулы выбросили вдвое больше стеклянных бутылок, чем месяц назад

В целом объем отходов в новогодние праздники вырос на 30%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Жители Московского региона в новогодние каникулы выбросили в два раза больше стеклянных бутылок, чем в начале декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Эколайн" - одного из региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

"Жители Москвы и Московской области в новогодние каникулы (с 1 по 8 января 2024 года) вдвое увеличили объем потребления продукции в стеклянной таре - плюс 95% по сравнению с аналогичным периодом декабря 2023 года", - говорится в сообщении. Год назад, по данным компании, прирост составлял 46%.

В целом объем отходов в новогодние праздники вырос на 30% (против 15% годом ранее). В частности, на контейнерные площадки принесли на 46% больше бумаги и картона, на 12% больше пластика, на 10% больше ПЭТ-тары.

"Из собранного и отсортированного вторсырья на комплексах переработки отходов "Восток", "Нева", "Сигнальный" переработчики произведут картонную упаковку, рулоны бумаги, строительные и изоляционные материалы, гофрокартон. Из пластика - ПЭТ-бутылку, упаковку, контейнеры и ящики, строительные материалы, полиэстеровую одежду. Металл пойдет на производство стали, алюминиевых банок, автомобилей. Каждая банка или бутылка станет емкостью для напитков, продуктов или же превратиться в строительные материалы: плитку, утеплитель", - добавили в пресс-службе.

В Москве и Подмосковье пятый год действует система двухпоточного сбора отходов, в рамках которой 100% отходов сортируется, а 75% направляется на переработку. В зоне ответственности группы "Эколайн" работают по два оператора в столице и в области.