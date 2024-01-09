В Воронежской области на 66% снизилось число заболевших ОРВИ за неделю

Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону, снижение связано с тем, что в новогодние праздники был долгий период нерабочих дней и школьных каникул

ВОРОНЕЖ, 9 января. /ТАСС/. Около 3,9 тыс. человек заболели за неделю острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в Воронежской области, что на 66,5% ниже уровня прошлой недели. Об этом сообщила ТАСС представитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по региону.

"За неделю заболели ОРВИ и гриппом 3 892 человека, [произошло] снижение общего числа заболевших на 66,5% по сравнению с прошлой неделей", - сообщила она.

Неделей ранее число заболевших ОРВИ и гриппом составляло порядка 11,6 тыс. человек.

По данным пресс-службы ведомства, снижение случаев ОРВИ связано с тем, что в новогодние праздники был долгий период нерабочих дней и школьных каникул. В общем числе лабораторных анализов доля гриппа составила 55,2%.