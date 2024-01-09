Депутата Рады Дубинского доставили из СИЗО в больницу

Политик отметил, что находится там с неотложной операцией

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский доставлен из СИЗО в больницу. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.

"Нахожусь сейчас в больнице скорой помощи, с неотложной операцией, - написал он. - Я обратился к врачам СИЗО вчера вечером. Фельдшеры из местного морга пришли, на словах диагностировали подозрение на "острый аппендицит" и ушли. И не стали вызывать скорую. Ну, те самые фельдшеры, которые говорили, что моим переломанным ребрам месяц". По словам депутата, руководство СИЗО вызвало скорую помощь только после вмешательства его адвокатов.

12 декабря 2023 года Высший антикоррупционный суд Украины обязал Нацполицию начать расследование по факту избиения в киевском СИЗО. За неделю до этого адвокаты политика, который находится в следственном изоляторе, заявили, что он был избит неизвестными. Позже полиция провела проверку и сообщила, что не нашла подтверждений этой информации. В Telegram-канале Дубинского в ответ на это заявили, что судебно-медицинская экспертиза не проводилась, так как депутата не разрешили вывезти из СИЗО.

Уголовные дела против Дубинского

13 ноября Служба безопасности Украины провела обыски по месту жительства депутата, предъявив ему обвинение в госизмене. Поводом для этого стало участие Дубинского в обнародовании аудиозаписей, на которых, как утверждается, зафиксированы разговоры, произошедшие в 2015-2016 годах между Джо Байденом, занимавшим тогда пост вице-президента США, и Петром Порошенко - на тот момент президентом Украины. На записях, предположительно, Байден требует от Порошенко уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, открывшего уголовное дело в отношении фирмы Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

14 ноября Дубинский был отправлен под арест по этому делу до 12 января этого года без права залога. Против него также выдвинуты обвинения в служебном подлоге и в организации незаконного выезда военнообязанных за границу. Также суд наложил арест на имущество Дубинского в рамках уголовного дела о возможной легализации доходов, полученных преступным путем, и об уклонении от уплаты налогов.

Сам депутат, который активно критикует команду нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, связывает уголовное преследование со своей политической позицией, а также заявляет, что окружение Зеленского хочет замять расследование по материалам опубликованных аудиозаписей. По словам Дубинского, Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак не хотят, чтобы стало известно об их роли в подготовке обнародования этих записей.