В Петербурге и Ленобласти зафиксировали рекорд по потреблению электричества в праздники

Пиковая нагрузка составила 8,3 тыс. МВт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Новогодние холода в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обеспечили новый рекорд в потреблении электроэнергии в этих двух регионах - пиковая нагрузка составила 8,3 тыс. МВт. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ПАО "Россети Ленэнерго".

"В новогодние праздники в энергосистеме Санкт-Петербурга и Ленинградской области установлен новый дневной рекорд потребления электрической мощности. В часы максимума потребление достигло 8 333 МВт при среднесуточной температуре -21,7 С. Несмотря на пиковые нагрузки, специалисты "Россети Ленэнерго" обеспечили надежную работу системообразующих энергообъектов", - рассказали в пресс-службе.

Предыдущий исторический максимум энергопотребления был установлен в декабре 2021 года, тогда в пиковые часы нагрузка составила около 8,2 тыс. МВт, а среднесуточная температура была почти на 5 градусов выше, чем в январе 2024.

В отдельные дни первой недели нового года в Петербурге температура опускалась ниже -20 градусов, в некоторых районах области - ниже минус 30 градусов. Среднесуточная температура 3 января в Петербурге составила минус 22,2 градуса, что стало самым низким значением за весь ряд инструментальных наблюдений. Также был побит суточный температурный рекорд 1950 года: 4 января температура воздуха в центре города понизилась до минус 25,3 градуса.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, короткая оттепель, наступившая 9 января, снова сменится морозной погодой с температурой около 10-15 градусов ниже нуля после 11 января.