В Сыктывкаре школу закрыли на карантин по кори

В регионе зарегистрировано два случая кори в одной семье

СЫКТЫВКАР, 9 января. /ТАСС/. Школу №21 в Сыктывкаре закрыли на карантин по кори. Учебный процесс приостановлен с 9 по 12 января, сообщило образовательное учреждение.

"С 9 по 12 января 2024 года включительно в школе приостановлен образовательный процесс в связи с карантином по кори", - говорится в сообщении на официальной странице школы во "ВКонтакте".

Как сообщило во вторник управление Роспотребнадзора по Коми, в декабре - январе в Сыктывкаре зарегистрировано два случая кори в одной семье. Оба ребенка учатся в школе №21.

"Организовано проведение противоэпидемических мероприятий. Определен круг контактных. В первые 72 часа проведена иммунизация по эпидемическим показаниям контактных лиц по месту проживания и по месту обучения. За контактными организовано медицинское наблюдение", - сообщило управление Роспотребнадзора. Также приняты меры по отстранению непривитых от кори среди сотрудников и учеников школы. Учебный процесс возобновится 13 января, сообщили в управлении.

В июле 2023 года корь была выявлена в Коми впервые за девять лет - заболел 10-летний мальчик, который приехал к родственникам в Ухту из Москвы. До этого, в январе 2023 года, медики взяли под наблюдение 138 жителей Коми после того, как они летели одним самолетом вместе с транзитным пассажиром из Архангельской области, заболевшим корью. По результатам наблюдения и исследований корь у них не обнаружилась.

Корь - это наиболее заразное из инфекционных заболеваний, коэффициент заразительности при кори составляет 100%. Корь опасна своими осложнениями, среди которых ларингиты и трахеобронхиты, воспаление легких, воспаление среднего уха. Как осложнения кори возможны круп, энцефалит, миокардит. В особо тяжелых случаях могут развиться поражение слуха, слепота, умственная отсталость.