В Москве показатели заболеваемости ОРВИ и гриппом снизились на 63,6%

По данным столичного управления Роспотребнадзора, ситуация с заболеваемостью в городе соответствует осенне-зимнему сезону

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Специалисты отмечают снижение интенсивности эпидемиологических процессов в Москве, показатели заболеваемости уменьшились на 63,6% среди совокупного населения. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что надзорным ведомством с началом сезонного подъема заболеваемости ОРВИ усилен мониторинг за циркуляцией возбудителей гриппа, острых респираторных вирусных инфекций.

"Ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в настоящее время в Москве соответствует осенне-зимнему сезону. Вместе с тем в течение последних трех недель отмечается снижение интенсивности эпидпроцесса. В сравнении с предыдущей неделей показатели заболеваемости на 1 неделе 2024 года снизились во всех возрастных группах, в том числе среди совокупного населения на 63,6%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что среди взрослого - старше 15 лет - показатели снизились на 62,2%, среди детей до 2 лет - на 46,3%, детей от 3 до 6 лет - на 63,2%, от 7 до 14 лет - на 75,3%.

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации рекомендуется выполнять комплекс профилактических мероприятий - чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками заболевания.

"Обращаем ваше внимание, что нельзя заниматься самолечением, при первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью", - подчеркивается в материале.