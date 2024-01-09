Аэропорт Ставрополя перестал принимать самолеты из-за непогоды

Несколько рейсов перенаправлены в Минеральные Воды

СТАВРОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Аэропорт Ставрополя перестал принимать самолеты из-за резкого похолодания после прошедшего дождя. Несколько рейсов перенаправлены в Минеральные Воды, один отменен, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт работает по фактической погоде. На текущий момент отменен рейс в Екатеринбург, три рейса перенаправлено в Минеральные Воды. Из-за резкого похолодания после мокрых осадков на взлетно-посадочной полосе образовалась корка льда", - сказал собеседник.

В настоящий момент аэродромные службы проводят обработку взлетно-посадочной полосы для возобновления штатной работы аэропорта.

Ранее в Центре по гидрометеорологии Ставрополья сообщили, что из-за холодного атмосферного фронта в регионе ожидается падение температуры на 25 градусов. Днем во вторник местами температура воздуха достигала 10 градусов тепла, к утру среды 10 января ожидается похолодание до минус 10 - минус 15 градусов. Холодный атмосферный фронт вызвал в регионе дожди, переходящие в мокрый снег и снег.