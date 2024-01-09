В РФ дистанционным наблюдением охватили свыше 12 тыс. человек с диабетом

Плановый показатель составлял более 7 тыс., сообщили в Минздраве

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов в 2023 году охватил более 12 тыс. человек с гипертонией и сахарным диабетом. Плановый показатель составлял более 7 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"В 2023 году в 19 медицинских организациях 6 субъектов РФ, на территории которых установлен экспериментальный правовой режим, проводился пилотный проект по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациента с использованием информационной системы (платформы) "Персональные медицинские помощники" (ПМП). На конец 2023 года дистанционным наблюдением охвачены более 12 тыс. пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом (план - 7 715 чел.)", - говорится в сообщении.

К платформе "Персональные медицинские помощники" подключены более 9,5 тыс. медицинских изделий с функцией дистанционной передачи данных. В Минздраве добавили, что в ходе мониторинга отмечались только единичные случаи нарушения работы таких медизделий, требовавшие ремонта и замены. Данные о неблагоприятных событиях при применении платформы не поступали, нарушения положений программы экспериментального правового режима не выявлены.

"В 2024 году будет дана оценка эффективности технологии дистанционного наблюдения за состоянием здоровья пациентов с целью принятия решения об использовании платформы ПМП в сфере здравоохранения и о масштабировании результатов пилотного проекта ПМП, а также регистрации платформы ПМП в качестве иной информационной системы, предназначенной для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими услуг", - добавили в министерстве.