"Союзмультфильм" обратился в СК для проверки прав компании из США на Чебурашку

Киностудия также считает непролонгированным заключенное в 2005 году соглашение с японскими компаниями

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" обратилась в следственные органы для проверки правомерности заключенных с американской компанией "ЛяРубин" контрактов, которые касаются международных прав на бренд "Чебурашка". Эта работа уже проводится, сообщили в пресс-службе киностудии.

"В настоящее время киностудия "Союзмультфильм" обратилась в следственные органы с просьбой провести проверку правомерности заключенных с компанией "ЛяРубин" контрактов, касающихся международных прав на бренд "Чебурашка". В настоящее время указанная проверка проводится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это не первое разбирательство на российском рынке с участием этой компании. Ранее "ЛяРубин" в российских судебных органах пыталась доказать факты владения правами на Кота Леопольда и Крошку Енота, которые являются персонажами анимационных фильмов студии "Экран". В "Союзмультфильме" подчеркнули, что киностудия также считает непролонгированным соглашение с японскими компаниями, заключенное в 2005 году.

"Финансовые условия договора с японской компанией по международным правам на Чебурашку не соответствуют ни национальной, ни международной практике лицензирования. Так, по условиям сделки компания Terebi Tokyo burodobando Kabushikigaisha, которая впоследствии сменила название на Kabushikigaisha Terebi Tokyo Communications (английская интерпретация - TV TOKYO Communications Corporation), получила лицензию как на сами мультфильмы, так и на персонажей, в том числе и на самого Чебурашку, на территории всех государств, кроме бывших стран СССР. Что касается способов использования мультфильмов цикла "Чебурашка" и их персонажей, то они в документе сформулированы размыто и допускают разные толкования", - указано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что всего за передачу прав на Чебурашку японская компания заплатила $30 тыс. и обязалась в дальнейшем начислять роялти только от публичного показа мультфильмов в кинотеатрах. При этом договором не предполагаются выплаты процентов от рекламной деятельности и продажи сувенирной продукции, за 10 лет использования студия не получила никаких выплат.

Также в 2015 году TV TOKYO Communications Corporation вышло из проекта, передав сублицензию компании Cheburashka Project LLP, о которой "Союзмультфильму" ничего неизвестно. Существующая сделка с учетом всех обстоятельств не может считаться законной, но, согласно условиям договора, ее оспаривание возможно только по японскому законодательству. В 2024 году истекает срок договора, он не будет пролонгирован, подытожили в пресс-службе киностудии.