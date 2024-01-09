В новогодних мероприятиях Москвы участвовали более 13 млн человек

В частности, гостями десятого фестиваля "Путешествие в Рождество" стали 5,7 млн человек

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Около 13,3 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Несмотря на сильные холода, праздничные площадки посетили 13,3 миллиона человек, на катках побывали 636,6 тысячи гостей", - говорится в сообщении.

Так, гостями десятого фестиваля "Путешествие в Рождество", проходившего с 15 декабря по 8 января, стали 5,7 млн человек. Еще 337 тыс. человек посетили фестиваль впечатлений "Усадьбы Москвы. Зима", который проходил с 22 декабря по 8 января. С 27 декабря по 8 января в Гостином Дворе по традиции состоялись новогодние елки мэра Москвы: более 60 тыс. человек посетили 37 представлений.

Встречали канун нового года в парках 100 тыс. человек. Всего же с 30 декабря по 8 января столичные парки культуры и отдыха, а также природные территории посетили 4,7 млн человек. Самыми популярными парками стали "Зарядье" и "Парк Горького". Катки, работающие в городских парках и на природных территориях, посетили 300 тыс. человек. На ВДНХ за праздники побывали 2,8 млн человек, а каток на территории выставки посетили 111 тыс. гостей. В усадьбе Деда Мороза на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино" побывали около 87,5 тыс. человек.

Праздничные программы были организованы и на 12 окружных площадках столицы. В эти дни их посетили 115 тыс. человек.

Помимо этого, в новогодние каникулы в столичных культурных центрах, кинотеатрах, библиотеках, театрах, концертных залах, музеях состоялось свыше 1,9 тыс. праздничных мероприятий, среди которых новогодние елки, концерты, театральные представления и мастер-классы.