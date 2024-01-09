Дептранс Москвы заявил о штатной работе общественного транспорта в условиях снегопада

За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД, также дежурят экипажи дорожного патруля

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Метро, МЦК, МЦД работают штатно в условиях снегопада, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Метро, МЦК, МЦД работают штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи дорожного патруля. Москвичам рекомендуют 9 и 10 января для поездок использовать городской транспорт.

Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге в Москве до утра 10 января.