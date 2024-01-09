Торговые центры Белгорода сократили время работы до 20:00 мск

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе зафиксируют

ТАСС, 9 января. Торговые центры в Белгороде сократили время работы, теперь они станут закрываться в 20:00 мск.

Об этом рассказал во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Все руководители торговых центов приняли решение [сократить время работы]. С сегодняшнего дня они работают до 20:00 мск", - сказал он.

Губернатор отметил, что на ближайшем заседании оперативного штаба требования о работе зафиксируют.

Также Гладков сообщил, что автобусные остановки в районе Харьковская гора в Белгороде обложат бетонными блоками и мешками с песком, чтобы защитить горожан от обстрелов со стороны ВСУ. "Вопрос находится уже в работе. Администрация города Белгорода занимается тем, что будем обкладывать и блоками, и мешками с песком, для того чтобы обезопасить жителей, которые пользуются общественным транспортом", - сказал глава региона.