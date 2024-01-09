Открыто движение по одному пути перегона Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги

Первый поезд пошел по восстановленному пути в 19:45 мск

ТАСС, 9 января. РЖД открыли движение по одному восстановленному пути перегона Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги после схода вагонов грузового поезда.

"В экстремальных погодных условиях, при температуре минус 37 градусов, железнодорожники в кратчайшие сроки восстановили один из путей, где накануне произошел сход вагонов грузового поезда",- сообщается в Telegram-канале РЖД.

Первый поезд пошел по восстановленному пути в 19:45 мск.

Задержанные пассажирские поезда были отправлены по своим маршрутам. В компании принимают меры по нормализации графика движения.

"Продолжаются работы по восстановлению движения по соседнему пути", - добавили в РЖД.

Накануне на перегоне Алеур - Бушулей Забайкальской желдороги сошли с рельсов 14 грузовых вагонов. Последствием происшествия стало нарушение габарита соседнего пути, также были задержаны четыре поезда.