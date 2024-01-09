Обслуживающую микрорайон Ольгино в Балашихе котельную отремонтируют к 15 января

Работы позволят увеличить мощность объекта на 20%

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Микрорайон Ольгино в Балашихе, где жители жалуются на снижение температуры в квартирах, обеспечивает теплом котельная компании "Мособлэнергогаз". Собственник планирует завершить ремонт дополнительного котла к 15 января, благодаря чему будет увеличена мощность котельной, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

"Вижу, что обращения по снижению температуры в квартирах продолжают поступать. Наибольшее их количество из микрорайона Ольгино. Решаем данную проблему. На котельной завершается оперативный ремонт дополнительного котла. Это позволит увеличить мощность котельной на 20%. Завершить ремонт собственник котельной планирует к 15 января. Держим вопрос на контроле", - написал он в своем Telegram-канале.

Юров добавил, что состоялось совещание с представителями городской прокуратуры, Следственного комитета и управляющих компаний. В частности, был заслушан доклад представителей "Мособлэнергогаза" о планах по модернизации котельной для увеличения мощностей. "В рамках инвестиционной программы будем требовать от "Мособлэнергогаза" введение в эксплуатацию еще одного котла до конца 2024 года. Это полностью снимет проблему по отоплению в микрорайоне Ольгино", - добавил глава Балашихи.

Он также написал, что 10 января в 20:00 в школе №15 состоится встреча с жителями, где планируется обсудить текущую ситуацию с отоплением в микрорайоне.

"По остальным микрорайонам Балашихи жалобы также отслеживаем. Специалисты управляющих компаний и администрации в индивидуальном порядке разбираются с каждым обращением", - заверил Юров.