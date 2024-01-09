Суд отказался арестовать блогера Джумабоя по делу об экстремизме

Он проходит по делу об экстремизме, возбужденному из-за оскорбления в интернете девушек славянской внешности

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Симоновский суд Москвы отказал следствию в аресте блогера из Таджикистана Раджабзоды Джумабоя, который проходит по делу об экстремизме, возбужденному из-за оскорбления в интернете девушек славянской внешности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Симоновский районный суд города Москвы постановил отказать в удовлетворении ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Таджикистана Раджабзода Салмона Джумабоя и освободить из-под стражи в зале суда", - сообщили в пресс-службе.

Уголовное дело в отношении блогера возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, он публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности. Блогера задержали 7 января.