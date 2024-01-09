В Дагестане собрали более 15 млн рублей пожертвований для помощи переселенцам из Палестины

Средства выделят в том числе желающим трудоустроиться

МАХАЧКАЛА, 9 января. /ТАСС/. Благотворительный фонд "Надежда" собрал 15 млн рублей пожертвований для ежемесячной помощи гражданам, прибывшим в Дагестан из Палестины. Средства будут выделены в том числе желающим трудоустроиться, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

Ранее в республику прибыли более 150 человек из сектора Газа. Их разметили на территории одной из баз отдыха региона.

"Благотворительным фондом "Надежда" уже собрано более 15 млн рублей для оказания ежемесячной помощи прибывшим в Дагестан из Палестины гражданам. Эти средства также предусмотрены для оплаты съемного жилья лицам, пожелавшим трудоустроиться", - говорится в сообщении.

Более 60 человек, прибывших в Дагестан из Палестины, получили российские паспорта. Желание устроиться на работу изъявили 33 человека. "В основном в сфере здравоохранения, по таким профессиям, как нейрохирург, сосудистый хирург, челюстно-лицевой хирург, стоматолог, гастроэнтеролог. Однако оказалось, что необходимые документы для допуска к медицинской деятельности у них просрочены. Все специалисты получат дополнительное образование, после чего смогут приступить к работе", - добавили в пресс-службе.