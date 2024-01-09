Научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта Владимир Савинов пояснил, что в основе "Кант-бота" лежит большая языковая модель

КАЛИНИНГРАД, 9 января. /ТАСС/. Специалисты Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта создали нейросеть, которая способна поддерживать беседы на философские темы, основываясь на текстах трудов философа, чье имя носит вуз. Об этом сообщила пресс-служба университета.

"Бот исследователей Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ способен поддержать разговор о смысле жизни, рассказать об основных положениях философии Канта, найти в его работах подходы к ответам на непростые этические вопросы и острые вызовы современности", - говорится в сообщении.

Научный сотрудник Балтийского центра нейротехнологий и искусственного интеллекта БФУ Владимир Савинов пояснил, что в основе "Кант-бота" лежит большая языковая модель (БЯМ, LLM). В состав подготовленного обучающего набора данных вошли тексты трудов Иммануила Канта на русском, немецком и английском языках, а также набор специальных диалоговых инструкций формата "вопрос - ответ". "Обучение нейросети занимает не так много времени - несколько часов, но сбор и подготовка данных, проверка различных гипотез, моделей и подходов - несколько месяцев кропотливого труда. Благодарим нашего коллегу-философа Михаила Загирняка за помощь в тестировании ответов "Кант-бота", - привели в пресс-службе слова Савинова.

Исследователи опубликовали часть ответов нейросети на поставленные перед ней вопросы. Например, на вопрос о том, что такое время, бот ответил: "Время - это форма чувственного восприятия, которая позволяет нам организовывать наши впечатления в последовательность событий. Оно не является чем-то объективным и независимым от нашего восприятия, а скорее является условием возможности нашего опыта. Время не может быть воспринято непосредственно, оно может быть только познано через наши восприятия и опыт". Нейросеть также дала определение пространству, отметив, что "пространство не может быть воспринято непосредственно, оно может быть только представлено в нашем сознании через наши чувственные восприятия". Отвечая на вопрос, что такое счастье, "Кант-бот" сообщил, что "это состояние удовлетворенности и благополучия, которое человек может достичь через соблюдение моральных принципов и уважения к другим людям". При этом он добавил, что, по его мнению, счастье не должно быть целью само по себе, а должно быть связано с достижением высших целей, таких как совершенствование своей личности и служение обществу.

Нейросети также предложили ответить, возможна ли ложь во спасение? "Дорогой друг, я считаю, что ложь не может быть использована во спасение. Ведь ложь противоречит истине, которая является основой нашего познания и понимания мира. Если бы мы использовали ложь, то мы бы не могли быть уверены в наших знаниях и ошибались бы в наших выводах. Поэтому я считаю, что ложь не может быть использована во спасение, а должна быть отвергнута в любой ситуации", - отметил "Кант-бот".

О философе

Иммануил Кант, родоначальник немецкой классической философии, родился 22 апреля 1724 года в Кенигсберге. Учился в университете Альбертина, являлся его профессором и почти никогда не покидал город. Выдвинул гипотезы о существовании других галактик, образовании Солнечной системы из газового облака, естественном развитии человеческих рас, доказал замедление суточного вращения Земли. Автор трудов "Критика чистого разума", "Критика практического разума", "Критика способности суждения" и других. Умер Кант 12 февраля 1804 года, был похоронен у Кафедрального собора в Кенигсберге.

В 2024 году отмечается 300-летие со дня рождения философа. В Калининграде к этой дате будет приурочен ряд мероприятий. В частности, с 22 по 24 апреля 2024 года в Калининграде состоится Международный Кантовский конгресс, который объединит ученых из Китая, Индии, Бразилии, Ирана, Турции и других дружественных государств.