В Херсонской области 98% жителей с паспортами РФ оформили полисы ОМС

Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, работники Территориального фонда обязательного медицинского страхования проделали огромную работу в очень сложных условиях

ГЕНИЧЕСК, 9 января. /ТАСС/. Почти все жители Херсонской области, получившие российские паспорта, оформили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС) к концу 2023 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По данным регионального Минздрава, опубликованным 19 декабря, с 1 марта более 200 тыс. жителей оформили полис ОМС.

"Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Херсонской области Анна Литвиненко доложила мне, что на конец 2023 года почти все (98%) жители региона, получившие российские паспорта, уже оформили полисы ОМС. Четыре пятых из них застрахованы в нашем территориальном фонде, одна пятая - в терфондах других субъектов Российской Федерации", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что работники фонда при ограниченном штате проделали огромную работу в очень сложных условиях. "В 2024 году региональное здравоохранение в плане обслуживания пациентов переходит на финансирование за счет ОМС. Это новый, более совершенный, этап развития медицинской сферы Херсонщины, позволяющий в целом улучшить качество жизни наших людей", - добавил он.

С 1 марта в рамках интеграции системы здравоохранения Херсонской области в правовое поле России жители региона начали оформлять полисы обязательного медицинского страхования.