На станции метро "Нагатинская" в Москве родилась девочка

Дежурный врач по станции помог пассажирке с родами

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Девочка родилась на станции метро Москвы "Нагатинская", дежурный врач по станции Сергей Баранов помог пассажирке с родами. С мамой и ребенком все в порядке, сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Помогал пассажирке дежурный по станции Сергей Баранов. Он действовал по инструкции: вызвал скорую, огородил место на станции, был рядом, пока не приехали медики. Ребенок родился до приезда врачей. Сейчас с мамой и малышом все хорошо. Они в больнице и ждут выписки. Кстати, 19 января будет 1 год, как Сергей работает на этой станции метро дежурным", - говорится в сообщении.