Роскомнадзор заблокировал сайт Православной церкви Украины за запрещенный контент

В ведомстве сообщили, что на сайте на систематической основе распространялись материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности"

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Сайт Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокирован в России в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

Согласно данным сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете, ограничен доступ к сайту www.pomisna.info.

"Доступ к указанному ресурсу ограничен на постоянной основе согласно статье 15.3-2 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в связи с неоднократным размещением запрещенного контента", - сообщили в ведомстве.

Как пояснили в РКН, на сайте на систематической основе распространялись материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении лиц, объединенных по признаку социальной, национальной, религиозной и языковой принадлежности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая была создана в 2018 году, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ.