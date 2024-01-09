Прирост снега в Москве в ближайшие сутки может составить до 6 см

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Прирост выпавшего снега в ближайшие сутки в Москве может составить до 6 см, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки прирост свежевыпавшего снега может составить до 6 сантиметров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. В 22:00 они приступят к механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков. Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Ранее главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о сильном снеге в Москве.