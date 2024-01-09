В Башкирии предложили разрешить силовикам участвовать в погребении военнослужащих

В погребении также предлагается задействовать представителей органов власти

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект, согласно которому в организации погребения погибших военнослужащих смогут принимать участие сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации и представители органов власти. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что традиционно при погребении военнослужащих - участников специальной военной операции - в места погребения доставляются солдаты-срочники из расположенных поблизости воинских частей по заявкам военных комиссариатов. Однако не всегда эта возможность реализуется в силу занятости сотрудников военкоматов либо крайней отдаленности района проживания погибшего военнослужащего. На практике зачастую вместо военнослужащих в траурной церемонии принимают участие сотрудники органов внутренних дел, а также представители власти - депутаты различных уровней, главы районных администраций, а также представители общественных и некоммерческих организаций.

"В связи с вышеизложенным законопроектом предлагается узаконить данную практику, дополнив абзац первый пункта 1 статьи 11 Федерального закона "О погребении и похоронном деле" положением, предусматривающим возможность участия в организации указанной процедуры представителей не только министерства обороны, но и органов публичной власти, органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, общественных и некоммерческих организаций", - следует из пояснительной записки.