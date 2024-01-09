В микрорайоне Космонавтов в Дмитрове ликвидировали утечку на теплотрассе

В течение двух часов температура нормализуется во всех домах

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Утечку на теплотрассе в микрорайоне Космонавтов Дмитровского городского округа Подмосковья ликвидировали, в течение двух часов температура нормализуется во всех домах. Об этом сообщил глава муниципалитета Илья Поночевный.

"Утечку на теплотрассе в мкр Космонавтов ликвидировали. <...> Котельная работает штатно, набирает температуру. В течение двух часов температура нормализуется во всех домах", - рассказал он в своем Telegram-канале.

Жители подтверждают, что в квартирах становится теплее, отметил глава муниципалитета.

Утром 9 января глава Дмитрова сообщил, что в микрорайоне Космонавтов на теплосети от котельной образовалась утечка. Для выполнения работ была приостановлена подача отопления и горячего водоснабжения.