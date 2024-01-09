В Белом доме сообщили, что до 9 января никто не знал о том, что у главы Пентагона рак

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби отметил, что президент США Джо Байден доверяет Ллойду Остину, несмотря на сокрытие факта госпитализации

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Никто в Белом доме не был проинформирован о том, что у министра обороны США Ллойда Остина в декабре был диагностирован рак, до утра 9 января. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов.

"Никто в Белом доме не знал до сегодняшнего утра, что у министра Остина рак простаты", - сказал Кирби. Он добавил, что президент США Джо Байден был проинформирован о госпитализации главы Пентагона на прошлой неделе на следующий день после того, как об этом узнали в СНБ.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Байден полностью доверяет Остину, несмотря на сокрытие диагноза и факта госпитализации. "Я не собираюсь лезть в голову президенту по поводу конкретного права на частную жизнь в конкретной ситуации. Он в первую очередь обеспокоен состоянием министра Остина, он полностью доверяет его способности руководить министерством обороны и рад, что он идет на поправку", - отметил он.

Кирби также утверждает, что состояние Остина не угрожало защите интересов США в сфере безопасности.

"Не было ни одного момента, когда способность американских вооруженных сил защищать наши национальные интересы в сфере безопасности была бы подорвана. Ни на секунду главнокомандующий [Байден] не переставал командовать и осуществлять контроль над нашими вооруженными силами по всему миру", - заявил Кирби. При этом он отметил, что во время госпитализации Остина американские вооруженные силы "осуществляли военные действия".

Госпитализация Остина

Ранее сообщалось, что вечером 1 января Остин был госпитализирован в Национальный медицинский центр Уолтера Рида (штат Мэриленд), а 2 января некоторые его полномочия были переданы Хикс.

В опубликованном во вторник заявлении медицинского центра говорилось, что специалисты в декабре 2023 года диагностировали у министра обороны рак простаты, 1 января его госпитализировали из-за возникших осложнений и была проведена хирургическая операция. Специалисты сообщили, что ожидают полного восстановления Остина, но отметили, что это может быть долгим процессом.