9 января, 22:23

В Эквадоре все учебные заведения перевели на удаленку из-за кризиса в сфере безопасности

Мера будет действовать до 12 января

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Все учебные заведения в Эквадоре были переведены на удаленку после того, как президент страны Даниэль Нобоа объявил о наличии в стране "внутреннего вооруженного конфликта". Об этом сообщило во вторник министерство образования страны.

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"Сообщаем гражданам, что форма обучения во всех учреждениях национальной системы образования меняется на удаленную до пятницы, 12 января 2024 года", - сообщило ведомство в X (ранее Twitter).

Ранее во вторник Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Ситуация в сфере безопасности в стране обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час. 

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