В Эквадоре все учебные заведения перевели на удаленку из-за кризиса в сфере безопасности

Мера будет действовать до 12 января

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 января. /ТАСС/. Все учебные заведения в Эквадоре были переведены на удаленку после того, как президент страны Даниэль Нобоа объявил о наличии в стране "внутреннего вооруженного конфликта". Об этом сообщило во вторник министерство образования страны.

"Сообщаем гражданам, что форма обучения во всех учреждениях национальной системы образования меняется на удаленную до пятницы, 12 января 2024 года", - сообщило ведомство в X (ранее Twitter).

Ранее во вторник Нобоа подписал указ, признающий наличие в стране "внутреннего вооруженного конфликта", и распорядился нейтрализовать 22 преступные группировки. Ситуация в сфере безопасности в стране обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.