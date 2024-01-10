"Известия": российский аналог "Википедии" заработает 15 января

На русском языке в энциклопедии "Рувики" уже опубликовали почти 2 млн статей, пишет газета

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Энциклопедию "Рувики", российский аналог "Википедии", после бета-теста запустят в полномасштабной версии 15 января. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу энциклопедии.

Как сообщает издание, полная версия "Рувики" заработает с технологическими изменениями. Так, появится персонализация контента, тематические подборки, пользователям будет доступен аудиопересказ полной и краткой версии статьи, а также обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты.

В пресс-службе "Рувики" рассказали "Известиям", что самыми читаемыми статьями в энциклопедии за прошлый год стали "список умерших в 2023-м, эскалация арабо-израильского конфликта, льготы для участников СВО, список самых кассовых фильмов в России, военные действия на Украине, Большой театр, Москва, Украина, Международная выставка-форум "Россия", ХАМАС".

По данным пресс-службы, в среднем пользователь проводит на сайте более шести минут, а средняя глубина просмотра составила свыше пяти страниц. В бета-версии сайта, которая стала доступна для читателей 26 июня 2023 года, были введены понятия "выверенных" и "рецензированных" статей - первыми занимается редакция "Рувики", над вторыми ведется работа при помощи экспертов.

Как сообщили "Известиям" в компании, за полгода интерфейс "Рувики" был переведен на 20 языков народов России, в частности алтайский, башкирский, бурятский, вепсский, ингушский, калмыцкий и другие. Всего в этих разделах опубликовано более 1,1 млн энциклопедических статей, а общий объем материалов на русском языке в энциклопедии составляет 1 940 683 статьи. В компании также уточнили, что в 2024 году планируется открыть еще минимум 10 языковых разделов.

В Роскомнадзоре изданию сообщили, что в 2023 году за неудаление противоправных материалов из "Википедии" в отношении компании Wikimedia Foundation составили 12 административных протоколов. Общая сумма штрафов составила 22,4 млн рублей. В ведомстве уточнили, что "Википедия" отказывается удалять недостоверную информацию о ходе проведения специальной военной операции, материалы экстремистской и террористической направленности, а также оправдывающие экстремистскую деятельность, информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, материалы об изготовлении взрывчатых веществ, доступ к которым подлежит ограничению на территории РФ.