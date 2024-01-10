В Якутске из-за морозов отменили очные занятия для школьников

Детей будут обучать в дистанционном формате

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Очные занятия отменены в школах Якутска для учеников всех классов в связи с низкими температурами воздуха. Об этом сообщили в Telegram-канале городского управления образования.

"10 января 2024 года. Актированный день для обучающихся 1-11-х классов", - говорится в сообщении. Школьников будут обучать в дистанционном формате.

По данным Якутского гидрометцентра, температура воздуха в 06:00 (00:00 мск) составила в районе Гимеин минус 47 градусов, в районе аэропорта - минус 48 градусов, скорость ветра - 2 м/с, в Якутске туман. Днем ожидается минус 43-45 градусов.

В районах региона регистрируют минус 45 градусов и ниже. Самая низкая температура на 06:00 - минус 55 градусов - зафиксирована в пунктах наблюдений Делянкир и Оймякон в Оймяконском районе.

Ранее в Якутске на дистанционное обучение из-за морозов перевели учеников 1-5-х классов.​​​​​​