В Магадане заявили о превышении эпидпорога по гриппу и ОРВИ почти на 30%

За неделю более 300 человек с симптомами заболеваний обратились за медпомощью

ТАСС, 10 января. В Магадане эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 29,6%, сообщил Минздрав региона.

"В Магадане по итогам прошедшей недели (с 1 по 7 января) зарегистрированы 292 обращения за медицинской помощью с симптомами ОРВИ, 18 - с симптомами гриппа, что выше расчетного эпидпорога на 29,6%", - рассказали в ведомстве.

При этом на территории области в целом число заболевших снижается. За период с 1 по 7 января выявили 7 случаев заболевания коронавирусом, 387 случаев ОРВИ, 19 случаев гриппа. Эти цифры немного ниже последних показаний декабря.