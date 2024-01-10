В Южно-Сахалинске ожидается метель

Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 12 января сильную метель в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в пресс-службе администрации областного центра.

"Утром и днем в пятницу, 12 января, в Южно-Сахалинске прогнозируется сильный снег (7-19 мл), местами очень сильный снег (20 мл и более за 12 часов и менее). Метель, видимость 500 м и менее при ветре в порывах 15-20 м/с (штормовой ветер - прим. ТАСС)", - рассказали в мэрии.

Сейчас в Южно-Сахалинске спокойная погода без осадков и ветра. Температура воздуха по состоянию на 12:00 (04:00 мск) держится на отметке минус 11 градусов.