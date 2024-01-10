По перегону Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги восстановили движение поездов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. РЖД полностью восстановили движение поездов по перегону Алеур - Бушулей Забайкальской железной дороги после схода вагонов грузового поезда, сообщается в Telegram-канале компании.
"10 января 2024 года в 04:07 мск завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Открыто движение по обоим путям перегона Алеур - Бушулей", - говорится в сообщении.
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Как отметили в РЖД, в кратчайшие сроки при температуре минус 37 градусов железнодорожники восстановили более 400 м одного и 200 м соседнего пути, поврежденных из-за схода вагонов.