В Хабаровском крае снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом

В регионе зафиксировали около 3,5 тыс. случаев

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае снизился, в регионе зарегистрировали порядка 3,5 тыс. случаев. Об этом сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по краю.

"Отмечается падение заболеваемости. На 68% ниже предыдущей недели и на 23% ниже эпидпорога", - сказали в управлении.

В праздничные дни люди реже обращались к медикам за помощью при симптомах заражения респираторными вирусными инфекциями. Всего, как уточнили в управлении, зарегистрировали чуть более 3,5 тыс. заболеваний. Почти половина из обратившихся - взрослые.

В конце декабря уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Хабаровском крае превышал эпидпорог на 20%.

В регионе, как сообщалось, распространялся грипп А. Вакцинацию от гриппа прошли около 584 тыс. человек.