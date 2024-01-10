В Москве ожидаются небольшой снег и до минус 8 градусов

Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой снег, гололедица и температура до минус 8 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 6-8 градусов мороза, в ночь на четверг - до минус 14 градусов.

Ветер западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 10 - минус 5 градусов. В ночь на четверг столбики термометров местами могут опуститься до отметки минус 20 градусов.