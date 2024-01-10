В Забайкалье реализовали проектов на 3,5 млрд рублей по программе "Единой субсидии"

В частности были построены два дома культуры в селах Мильгидун и Ара-Иля, проведен первый этап реконструкции зоопитомника в селе Амодово, возведены четыре мемориальных комплекса героям специальной военной операции в Чите, Борзе, Краснокаменске и Агинском

ЧИТА, 10 января. /ТАСС/. Почти 60 мероприятий на сумму 3,45 млрд рублей реализовали в Забайкальском крае за 2023 год благодаря дальневосточной программе "Единая субсидия". Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"Итоги реализации президентской дальневосточной субсидии подвели в регионе. Всего было реализовано 59 мероприятий на сумму 3,45 млрд рублей. Забайкалье стало вторым регионом в ДФО по величине суммы лимитов в 2023 году", - говорится в сообщении со ссылкой на главу ведомства Жаргалму Бадмажапову.

По словам министра, благодаря господдержке была обновлена материально-техническая база Центра развития бурятской культуры в поселке Агинское. Здесь также возвели пристройку к театру "Амар сайн". Помимо этого, построены два дома культуры в селах Мильгидун и Ара-Иля, проведен первый этап реконструкции зоопитомника в селе Амодово. На средства субсидии возведены четыре мемориальных комплекса героям специальной военной операции в Чите, Борзе, Краснокаменске и Агинском.

"Новый облик обрели 79 дворовых территорий в рамках проекта "1 000 дворов", 55 детских площадок, 26 спортивных площадок, были созданы локальные очистные сооружения (в ленд-арт парке "Тужи" - прим. ТАСС). Кроме того, 7 населенных пунктов в 2023 году обеспечили сотовой связью и интернетом. Это Большой Зерентуй, Золоторечинск, Батакан, Дурой, Зоргол, Хадахта, Прииск Большая Речка", - приводятся слова Бадмажаповой.

Программа "Единая субсидия" действует на Дальнем Востоке с 2018 года. На ее средства строят и ремонтируют социально значимые объекты, приобретают оборудование для них, а также выдают жилье медикам и учителям, обновляют общественный транспорт. Дальневосточная президентская "Единая субсидия" предоставляется по линии Минвостокразвития России. На строительство и ремонт более 300 объектов культуры, здравоохранения, спорта, инфраструктуры планируется до 2025 года направить 75 млрд рублей.