Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом нарушилось из-за погоды

Рейсы задержали более чем на сутки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 января. /ТАСС/. Рейсы между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) в среду задержаны более чем на сутки из-за неблагоприятных погодных условий на Курилах, сообщили ТАСС в аэропорту Сахалинского международного аэропорта им. Антона Чехова.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям в Южно-Курильске", - рассказал собеседник агентства.

По данным табло аэропорта, рейс до Южно-Курильска должен был вылететь из Южно-Сахалинска в 12:15 (04:15 мск). Его перенесли на 15:30 (07:30 мск) 11 января. Соответственно на такое же время задержан и обратный рейс. Информация о количестве ожидающих пассажиров пока не уточняется, в гостинице и питании никто не нуждается.

Сейчас в Южно-Курильске наблюдается сильный боковой ветер. Малые аэропорты на Курильских островах при такой погоде уже не способны принимать и выпускать воздушные суда. В Южно-Сахалинске спокойная погода без осадков и ветра. Рейсы по всем остальным направлениям осуществляются по расписанию.