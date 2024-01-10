В Магадане предупредили об аномально холодной погоде

Согласно прогнозу, температура воздуха составит от минус 20 до минус 24 градусов

ТАСС, 10 января. Аномально холодная погода ожидается на территории Магадана с 11 по 15 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Колымского УГМС.

"Ориентировочно с 11 до 15 января температуры будут ниже климатической нормы на 7 градусов. Речь идет только о городе Магадан, в остальных частях области аномальных морозов не ожидается", - сообщает ведомство.

Согласно прогнозу, температура воздуха в Магадане составит от минус 20 до минус 24 градусов, что ниже климатической нормы для начала февраля в областном центре. Мэр Юрий Гришан также добавил в своем Telegram-канале, что энергосистемы города работают в нормативном режиме.