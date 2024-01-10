В Якутии стартовал проект по выездной хирургической помощи

Первый выезд запланирован в Нерюнгринский район

ЯКУТСК, 10 января. /ТАСС/. Проект "Мобильный хирургический центр", в ходе которого в районные больницы республики будут выезжать бригады медиков, стартовал в Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в своем Telegram-канале.

"В Якутии стартовал уникальный проект - "Мобильный хирургический центр". Бригады медиков будут регулярно выезжать в районные больницы, и на их базах оказывать необходимую специализированную хирургическую помощь и проводить практические мастер-классы районным хирургам. Состав бригад будет формироваться по потребностям самих районных больниц", - написал Николаев.

Он уточнил, что первый выезд запланирован в Нерюнгринский район.

В Якутии с 2021 года объявлено Десятилетие здоровья, одна из важнейших задач - доступность качественной медицины для каждого жителя республики. Так, в 2023 году была запущена новая модель арктической медицины и создан региональный центр мобильных бригад, которые охватили 89 населенных пунктов в Арктической зоне.