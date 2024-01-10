В Бангкоке умер главный редактор портала "Морской Бюллетень" Михаил Войтенко

Ему было 65 лет

БАНГКОК, 10 января. /ТАСС/. Кремация российского журналиста, главного редактора портала "Морской бюллетень" Михаила Войтенко, который умер в Таиланде в возрасте 65 лет, состоится в четверг в Бангкоке. Об этом ТАСС сообщили в консульской службе посольства России в королевстве.

"Михаил Войтенко умер 29 декабря. Завтра [в четверг] состоится его кремация. Консульство оказало поддержку его родственникам в оформлении всех необходимых документов", - отметили в консульской службе.

В главном управлении Национальной полиции Таиланда сообщили, что тело российского журналиста было обнаружено 1 января в его квартире в провинции Чонбури, которая была вскрыта по просьбе его родственников.