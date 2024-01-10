Путин впервые приехал на Чукотку

Это первая региональная для президента России поездка в 2024 году

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин впервые прилетел на Чукотку с рабочей поездкой.

Ранее глава государства рассказывал, что до сих пор не побывал во всех регионах и хотел бы посетить Чукотку. До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.

Журналистов кремлевского пула по прибытию на Чукотку встречал спецтранспорт — автомобили "Хищник" © Алексей Забелин/ ТАСС

Путин прилетел во второй половине дня - разница по времени с Москвой составляет 9 часов, сейчас на Чукотке около 6 часов вечера. В Анадыре 10 января стоит ясная морозная погода, столбики термометров показывают около -25 градусов.

Нынешняя поездка - также первая региональная для Путина в этом году. За 2023 год он побывал в более чем 20 субъектах РФ, в том числе в новых регионах.