В минздраве Пермского края сообщили о состоянии матери умершей в поезде девочки и ее детей

По данным ведомства, мать погибшей в поезде Москва - Чита девочки и двое ее детей находятся в стабильном состоянии

ТАСС, 10 января. Мать семимесячной девочки, умершей в поезде следованием Москва - Чита в Кунгуре Пермского края, и двое ее детей находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе минздрава Пермского края.

"Мама и двое детей находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь в одной из клиник краевой столицы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе Федеральной пассажирской компании ТАСС сообщили, что ночью 9 января в поезде следованием Москва - Чита умер один из пассажиров. В Уральской транспортной прокуратуре подтвердили смерть семимесячной девочки.

В ведомстве также сообщали, что во время поездки вечером у ребенка ухудшилось самочувствие. Бригадой скорой помощи по прибытии поезда на станцию Кунгур проводились реанимационные мероприятия, впоследствии констатировали смерть ребенка. По прибытии поезда на станцию Екатеринбург-Пассажирский были проведены необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и санитарная обработка вагона. У пассажиров поезда взяты экспресс-тесты на наличие вирусных заболеваний.

Пермская транспортная прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о защите прав потребителей.