Российский аналог "Википедии" заработает в полной версии в течение 2024 года

"Рувики" выйдет из бета-тестирования 15 января

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Энциклопедия "Рувики", российский аналог "Википедии", выйдет из бета-тестирования 15 января. В полной версии с технологическими обновлениями платформа заработает в течение 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе энциклопедии.

"15 января площадка выйдет из бета-тестирования, а в течение 2024 года "Рувики" закончит бета-тестирование и представит технологические обновления", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщило издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу энциклопедии, в "Рувики" появятся персонализация контента, тематические подборки, аудиопересказ полной и краткой версии статьи, обновленный личный кабинет пользователя, видео и подкасты.

Портал "Рувики", который запускается как аналог русскоязычной "Википедии", заработал в июне 2023 года.