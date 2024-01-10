Керченская переправа возобновила работу

Ее приостанавливали из-за непогоды

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Работу Керченской переправы, ранее остановленную из-за неблагоприятных погодных условий, возобновили. Об этом сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

В Крыму с 8 по 10 января действует штормовое предупреждение, в регионе прогнозируются сильные дожди, заморозки, снег и гололедица. Согласно прогнозу, 10 января ожидаются заморозки - ночью до -13 градусов, днем до -6 градусов, скорость ветра может достигать 15 м/с.